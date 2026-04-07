Nella notte a Fano si è verificato un accoltellamento che ha coinvolto uno zio, noto come Jonny, che si trova in stato di shock. Un commerciante del Bangladesh ha raccontato di aver ricevuto una chiamata improvvisa, descrivendo come siano seguite scene di sangue e l’arrivo delle ambulanze. Lo zio Jonny, ancora scosso, ha dichiarato di voler sapere le ragioni dietro l’episodio.

Fano, 7 aprile 2026 - “Gli chiederò perché. Perché ha fatto una cosa così?”. Trema Shoel Md, commerciante del Bangladesh, e scuote la testa. Si ferma e riparte a parlare nel suo italiano titubante. Non trova una spiegazione. Non riesce a trovarla. “La testa mi gira. davvero non capisco niente”. "Mi hanno chiamato alle tre e mezza.sono corso subito”. È lo zio del 21enne che nella notte tra lunedì dell’Angelo e martedì ha accoltellato il padre, la madre e il fratello più piccolo nella casa di via XII Settembre. A Fano lo conoscono tutti come Jonny: da tantissimi anni in città, prima con la vendita delle rose nei ristoranti, poi con le foto stampate al momento, oggi con un negozio etnico in via Cavour. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltellamento a Fano, lo zio Jonny sotto choc: “Mi hanno chiamato nella notte, prima il sangue poi le ambulanze”

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