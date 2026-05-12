Ambesi | C’è una volontà in Sinner di smontare da subito le certezze degli avversari studia molto le partite

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante la sconfitta di Flavio Cobolli contro un giocatore argentino, l’Italia può comunque vantare la presenza di Jannik Sinner, attualmente primo al mondo, e di altri tre tennisti qualificati agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma 2026. Sinner si distingue per la volontà di mettere in discussione le certezze degli avversari, studiando attentamente le partite. La competizione prosegue con diverse sfide ancora in corso.

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Nonostante la dolorosa sconfitta di Flavio Cobolli contro l’argentino Thiago Agustin Tirante, il bilancio resta comunque oltremodo positivo per l’Italia potendo contare sul numero uno al mondo Jannik Sinner e altri tre rappresentanti qualificati agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma 2026. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da  Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e  Guido Monaco. “ Popyrin serve il 50% di prime: chi può vincere contro Sinner con quella percentuale? Io mi aspettavo un 6-4 6-4, sono rimasto impressionato: è stata una esecuzione.🔗 Leggi su Oasport.it

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