L'ultima partita stagionale al Maradona potrebbe segnare il saluto tra Antonio Conte e l’allenatore di Sarri. Secondo le dichiarazioni, il rapporto tra i due tecnici non sarebbe più sereno. La squadra napoletana ha una probabilità del 5% di qualificarsi alle competizioni europee nella prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa riguardo alle decisioni sulla guida tecnica.

L’ultima gara stagionale al Maradona può diventare il momento del saluto tra Antonio Conte e il Napoli. Secondo Carlo Alvino, il pubblico azzurro riconoscerà al tecnico il valore di un biennio importante, segnato da risultati e da un legame forte con la città. Intervenuto a Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, il giornalista ha analizzato il possibile addio di Conte, soffermandosi anche sul futuro della panchina azzurra. “Credo e mi auguro che Conte sarà accolto da un caloroso abbraccio dallo stadio. L’allenatore ha sempre lanciato dei messaggi forti nei confronti dei tifosi. Sono certo che il Maradona gli riserverà il giusto omaggio per un biennio straordinario. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alvino su Conte e Sarri: addio sereno, Napoli al 5%

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