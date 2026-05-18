Secondo quanto riferito da un esperto di Sky Sport 24, ci sono aggiornamenti sul futuro di un allenatore e sulla situazione di un importante club di calcio. Si parla di un possibile cambio di allenatore al 70% e di un interesse di una squadra di Serie A per un altro tecnico. La discussione riguarda anche le possibilità che alcuni allenatori possano trasferirsi in altre società della massima divisione italiana. Nessun dettaglio sui nomi specifici, ma le notizie sono state condivise durante un approfondimento televisivo.

Massimo Ugolini in collegamento a Sky Sport 24 parla del futuro di Conte e del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Le parole di Conte possono essere interpretate anche come parole di commiato però sappiamo bene quello che è successo un anno fa: forte pressing di De Laurentiis che ha indotto il tecnico del quarto scudetto a restare. È stato un anno difficile ma positivo. Secondo posto, Supercoppa. Ieri Conte in maniera diretta non si è accollato la responsabilità degli infortuni che hanno condizionato la rincorsa scudetto. L’incontro tra i due c’è stato un mesetto fa. De Laurentiis ha sondati altri allenatori tra cui Sarri. Nel gioco percentuali, diciamo Conte no 70% Conte sì 30%. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Conte via da Napoli al 70%. Su Sarri c’è anche l’Atalanta” (Sky Sport)

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