Altopascio Marchetti | rischio sanzioni Pnrr per i conti comunali
Il Comune di Altopascio ha espresso preoccupazione per il possibile rischio di sanzioni relative ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), legate ai ritardi nei cantieri. Si attende di capire come il ritardo possa influire sul bilancio comunale e quali conseguenze economiche si presenteranno dopo la scadenza di giugno. La questione riguarda principalmente la gestione dei fondi e le implicazioni di eventuali inadempienze sui progetti finanziati.
? Domande chiave Come influirà il ritardo dei cantieri Pnrr sul bilancio di Altopascio?. Quali conseguenze economiche colpiranno il Comune dopo la scadenza di giugno?. Perché il cantiere della scuola in via D’Assisi preoccupa l'opposizione?. Quanto peseranno le sanzioni europee sulle casse comunali già indebitate?.? In Breve Scadenza europea fissata al 30 giugno per la rendicontazione dei progetti Pnrr.. Il consigliere Simone Marconi segnala rallentamenti nei cantieri di via Francesco D’Assisi.. Rischio maxi-risarcimento per il Comune legato alla sentenza sul bambino sottratto.. Precedente perdita di tre milioni di euro per i fondi della palestra comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Pnrr, Corte dei Conti: “Ritardi su infrastrutture, a rischio opere mobilità”Ritardi sulle infrastrutture e sull’ambiente e rischio di opere incomplete per la mobilità.
La fine dei fondi Pnrr, il costo degli stipendi, i bilanci in rosso: perché i conti delle università sono a rischio e gli aumenti pubblici non bastanoAumenta il costo del personale nelle università e i fondi pubblici non riescono a tamponare la spesa.