Altopascio Marchetti | rischio sanzioni Pnrr per i conti comunali

Notizia in breve

Il Comune di Altopascio ha espresso preoccupazione per il possibile rischio di sanzioni relative ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), legate ai ritardi nei cantieri. Si attende di capire come il ritardo possa influire sul bilancio comunale e quali conseguenze economiche si presenteranno dopo la scadenza di giugno. La questione riguarda principalmente la gestione dei fondi e le implicazioni di eventuali inadempienze sui progetti finanziati.