La polizia interrompe dj set non autorizzato sequestrato il Sinners Club a Portuense
La polizia ha fatto irruzione in un locale di via Portuense, dove aveva sede un dj set organizzato senza le necessarie autorizzazioni. Durante l’intervento sono stati sequestrati vari cavi scoperti e sono state riscontrate uscite di emergenza non a norma. Sono state anche segnalate carenze nelle condizioni igieniche del locale. Il locale, conosciuto come Sinners Club, è stato sottoposto a sequestro immediato. Le autorità hanno interrotto l’evento e avviato le verifiche del caso.
Il locale di via Portuense organizzava dj set senza autorizzazioni. La polizia ha trovato cavi scoperti, uscite di emergenza irregolari e carenze igieniche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stratégies et trahisons, la chute de la Gauche française
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