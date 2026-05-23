Alta Velocità il vicesindaco Bongiorno ci crede | Forlì baricentro naturale della stazione Medio Romagna
Il vicesindaco di Forlì ha dichiarato che la città può diventare il centro naturale della stazione Alta Velocità della regione. Secondo lui, questa possibilità si basa sui nuovi regolamenti europei che rafforzano la candidatura di Forlì come punto di riferimento per i collegamenti ferroviari ad alta velocità. La proposta è sostenuta dall'amministrazione locale, che ritiene di avere le condizioni per realizzare questa trasformazione.
Alta velocità a Forlì? Secondo il vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno, la candidatura della città mercuriale non è una semplice ambizione locale, ma una realtà oggettiva supportata dai nuovi assetti normativi europei. Argomenta il braccio destro del sindaco Gian Luca Zattini: “A cent'anni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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