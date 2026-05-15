Non solo restyling della stazione Forlì prenota l' Alta Velocità | Siamo il baricentro strategico della Romagna
Venerdì mattina, nel Municipio di Forlì, si è svolto un incontro tra il sindaco e l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Durante la riunione è stato annunciato un restyling della stazione locale e la possibilità di un intervento per l’Alta Velocità. La discussione ha anche toccato il ruolo strategico di Forlì nella rete ferroviaria della Romagna, con un’attenzione particolare alle future connessioni e infrastrutture.
Il volto della stazione di Forlì si prepara a cambiare. È quanto emerso dall'incontro tenutosi venerdì mattina in Municipio tra il sindaco Gian Luca Zattini e l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Aldo Isi. Un confronto tecnico e politico, facilitato dalla presenza della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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