Non solo restyling della stazione Forlì prenota l' Alta Velocità | Siamo il baricentro strategico della Romagna

Venerdì mattina, nel Municipio di Forlì, si è svolto un incontro tra il sindaco e l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Durante la riunione è stato annunciato un restyling della stazione locale e la possibilità di un intervento per l’Alta Velocità. La discussione ha anche toccato il ruolo strategico di Forlì nella rete ferroviaria della Romagna, con un’attenzione particolare alle future connessioni e infrastrutture.

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