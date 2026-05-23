Alta velocità anche l' associazione dei costruttori vota Forlì | Obiettivo ambizioso

L’associazione dei costruttori ha espresso il suo sostegno all’obiettivo di realizzare l’alta velocità in Romagna, definendolo un progetto ambizioso. La discussione sull’opera è proseguita dopo un incontro tra il sindaco di Forlì, l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, una deputata e un vicesindaco. L’incontro si è concentrato sulla possibilità di sviluppare il collegamento ferroviario ad alta velocità nella regione.

Continua il dibattito sull'alta velocità in Romagna dopo l'incontro di alcuni giorni fa tra il sindaco Gian Luca Zattini e l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, alla presenza della deputata di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri e del vicesindaco Vincenzo Bongiorno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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