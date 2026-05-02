Almanacco | Domenica 3 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 3 maggio segna il 123º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 242 giorni ancora da trascorrere prima della fine. In questa data vengono ricordati eventi storici, compleanni di figure note e santi, mentre il proverbio del giorno viene condiviso per riflettere su temi quotidiani. Questa giornata si inserisce nel contesto di un calendario che tiene traccia delle occasioni e delle ricorrenze più significative.

Domenica 3 Maggio è il 123° giorno del calendario gregoriano. Mancano 242 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Filippo e GiacomoProverbio di MaggioSe piove i primi di maggio, noci e fichi faranno buon viaggioISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1912 - Le prime.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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