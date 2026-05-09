Almanacco | Domenica 10 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 10 maggio è il 131° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 234 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici e si celebrano alcuni compleanni. Nel corso della giornata si festeggia anche un santo e si ripropone un proverbio legato alla data. Questa giornata si inserisce nel passaggio tra la primavera e l’estate, offrendo spunti di riflessione su ciò che è successo nel passato.

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