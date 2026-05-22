Almanacco | Sabato 23 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Sabato 23 Maggio è il 144° giorno del calendario gregoriano. Mancano 221 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San DesiderioProverbio di MaggioLa febbre di Maggio dà salute per tutto l'annoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1915 – Prima guerra mondiale: il Regno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Buongiorno e Buon Sabato 9 Maggio 2026! Per essere felici bisogna allenarsi tutti i giorni!
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