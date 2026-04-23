Almanacco 23 aprile | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'almanacco di oggi ripercorre eventi storici, compleanni di personaggi famosi e ricorrenze religiose. Viene anche ricordato il santo del giorno e un proverbio popolare. Tra le notizie, si segnalano alcune invenzioni che hanno avuto un ruolo significativo nella storia, oltre a fatti e curiosità che si sono verificati in questa data nel passato. La giornata si arricchisce di dettagli che spaziano dal mondo della cultura a quello dell'innovazione.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi giovedì 23 aprile, 82° giorno del calendario gregoriano. Mancano 252 giorni alla fine dell'anno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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