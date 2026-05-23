alma con il ritmo giusto brancati a ridosso dei big

Notizia in breve

Il vivaio della Scd Alma ha ottenuto risultati significativi nelle ultime gare in Abruzzo, Marche e Romagna. Le squadre del club hanno mostrato grande agonismo, con alcune formazioni che si sono avvicinate ai livelli delle squadre più quotate. La crescita collettiva è evidente, e i giovani atleti hanno dimostrato un ritmo competitivo in costante miglioramento.