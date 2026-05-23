Alma con il ritmo giusto Brancati a ridosso dei big
Il vivaio della Scd Alma ha ottenuto risultati significativi nelle ultime gare in Abruzzo, Marche e Romagna. Le squadre del club hanno mostrato grande agonismo, con alcune formazioni che si sono avvicinate ai livelli delle squadre più quotate. La crescita collettiva è evidente, e i giovani atleti hanno dimostrato un ritmo competitivo in costante miglioramento.
Grande agonismo e ottimi risultati per il vivaio della Scd Alma, che impegnata con le proprie formazioni tra Abruzzo, Marche e Romagna, dove il club ha registrato importanti conferme ed una crescita collettiva. A Guardia Vomano (Teramo) la sezione Allievi ha offerto quella che probabilmente è stata la miglior performance corale della stagione, per la soddisfazione dei diesse Filippo Beltrami e Gabriele Gorini. Su un tracciato selettivo, culminato con la durissima ascesa finale (pendenze fino al 15%) dominata dal messicano Carlos Valdovinos Borbon della AR Monex Cycling Team, gli arancio-aragosta hanno agito con una sintonia impeccabile nella 5ª edizione della Corsa di Sandro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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