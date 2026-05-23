Davide Cavallo che abbraccia i suoi aggressori è la lezione di umanità che ci serviva
"Non prendo lezioni da un bidone con i capelli blu", "mi dispiace per tua mamma che ha un figlio di me*** come te", "fatti una vita fallito". Sono alcuni dei commenti sotto un post preso a caso sui social. Un reel qualunque, in cui si parlava del rapporto tra uomo e cane, che si è trasformato in. 🔗 Leggi su Today.it
Davide Cavallo abbraccia i suoi aggressori: Non la do vinta a quello che hanno fatto quella sera
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Oggi #22Maggio si festeggia #SantaRitadaCascia la Donna che fece del Perdono e della Pace non parole vuole, ma Opere e Fatti concreti. Ecco #DavideCavallo che abbraccia il suo aggressore dicendo su condanna ma 20anni sono tanti... è Uomo di PAC x.com
Abbraccia i due aggressori al termine della lettura della sentenza che li ha condannati (20 anni al feritore, 10 mesi all’altro). Mi ha molto colpito il gesto di Davide Simone Cavallo, il ragazzo vittima dell’aggressione in corso Como a Milano per una sigaretta. A facebook
Davide Cavallo, l'abbraccio agli aggressori che l'hanno accoltellato: Stupito dalla condanna molto altaDavide Cavallo abbraccia in aula i due imputati per l’aggressione avvenuta a Milano. Le condanne e la reazione dello studente dopo la sentenza ... virgilio.it
Accoltellato per 50 euro, Davide Cavallo perdona i suoi aggressori e li abbraccia in aula: Non siete perdutiAccoltellato per 50 euro, Davide Cavallo perdona i suoi aggressori e li abbraccia in aula: Non siete perduti ... blitzquotidiano.it