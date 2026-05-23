Davide Cavallo che abbraccia i suoi aggressori è la lezione di umanità che ci serviva

Da today.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Non prendo lezioni da un bidone con i capelli blu", "mi dispiace per tua mamma che ha un figlio di me*** come te", "fatti una vita fallito". Sono alcuni dei commenti sotto un post preso a caso sui social. Un reel qualunque, in cui si parlava del rapporto tra uomo e cane, che si è trasformato in. 🔗 Leggi su Today.it

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Davide Cavallo abbraccia i suoi aggressori: Non la do vinta a quello che hanno fatto quella sera

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