Feltre | dal jazz club a Unisono Records nasce il nuovo
A Feltre nasce Unisono Records, un’etichetta discografica indipendente che prende il posto del jazz club locale. La nuova realtà si occupa di produzione musicale e vede nella sua fondazione una continuità con l’attività precedente del locale dedicato al jazz. La creazione dell’etichetta segna un passo importante nel panorama musicale della città.
Un nuovo capitolo si apre a Feltre con la nascita di Unisono Records, un’etichetta indipendente che trasforma l’eredità del locale jazz in produzione discografica. Il progetto nasce dal club storico fondato nel 1998 all’interno di Palazzo Guarnieri, luogo che ha ospitato oltre 400 esibizioni. L’iniziativa segna il passaggio da serate dal vivo alla registrazione su supporto fisico, puntando su tirature limitate e numerate per garantire qualità superiore. La presentazione coincide con l’uscita del primo lavoro prodotto, intitolato Solitude, dedicato alle composizioni di due giganti del genere. Dalla tradizione veneta alla produzione discografica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Aggiornamenti e notizie su Unisono Records
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Sentirvi chiamare il mio nome all’unisono, tra l’azzurro del cielo e i profumi del sentiero, è stata la miglior ricarica possibile. In questa mia settimana da "recluso" digitale, tra pixel e montaggio video, il vostro saluto corale è arrivato come una boccata d’aria fresc - facebook.com facebook