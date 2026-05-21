El Niño super nel 2026 la NOAA frena | alta probabilità del fenomeno ma intensità ancora incerta
Le previsioni indicano un aumento delle probabilità che nel 2026 si manifesti un nuovo episodio di El Niño, anche se non si può ancora determinare se si tratterà di un evento di intensità superiore alla norma. Il Climate Prediction Center della NOAA ha dichiarato che, sebbene la possibilità di un El Niño “super” sia considerata alta, ci sono ancora molte incognite riguardo alla sua potenziale forza. Le analisi si basano sui dati attuali, ma non ci sono conferme definitive sulla sua eventuale gravità.
Le probabilità di un ritorno di El Niño stanno aumentando, ma le previsioni del Climate Prediction Center della NOAA non confermano l’arrivo di un fenomeno “super”: resta ancora “notevole incertezza” sulla sua intensità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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El Niño molto probabile non significa Super El Niño catastrofico. Il NOAA, nel suo ultimo aggiornamento, lo dice abbastanza chiaramente. Vi dico tutta la verità sul fenomeno che sta allarmando l'intero pianeta e sta facendo aumentare a dismisura gli articoli c x.com
Le proiezioni NOAA indicano un possibile 'super' El Niño entro l'autunno, con effetti globali su clima, cibo ed economia. https://tech.everyeye.it/notizie/el-nino-estremo-dati-paura-scienziati-879094.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobo facebook
Forza dell'El Niño, aggiornamento NOAA 14 maggio 2026 — 82% di probabilità per l'inizio dell'El Niño con forza Debole a Moderata nei mesi di maggio-giugno-luglio 2026. Probabilità massima del 72% per l'El Niño con forza Moderata a Forte nell'ASO 2026. reddit
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