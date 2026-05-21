El Niño super nel 2026 la NOAA frena | alta probabilità del fenomeno ma intensità ancora incerta

Le previsioni indicano un aumento delle probabilità che nel 2026 si manifesti un nuovo episodio di El Niño, anche se non si può ancora determinare se si tratterà di un evento di intensità superiore alla norma. Il Climate Prediction Center della NOAA ha dichiarato che, sebbene la possibilità di un El Niño “super” sia considerata alta, ci sono ancora molte incognite riguardo alla sua potenziale forza. Le analisi si basano sui dati attuali, ma non ci sono conferme definitive sulla sua eventuale gravità.

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