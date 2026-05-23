Il tecnico ha definito la partita contro il Cagliari come decisiva per la qualificazione in Champions League. La sfida si svolgerà domenica e potrebbe influenzare il suo contratto in scadenza. Sono emerse divergenze tra il tecnico e alcuni dirigenti riguardo alle strategie e alle scelte di mercato. La vittoria o la sconfitta avranno ripercussioni sulla sua posizione contrattuale e sulla pianificazione futura della squadra.

? Punti chiave Come influenzerà il risultato di domenica il contratto di Allegri?. Chi sono i dirigenti con cui il tecnico ha avuto divergenze?. Perché il ritmo del Milan in casa è stato così tragico?. Quale ruolo avrà Luka Modric nel blindare la Champions League?.? In Breve Allegri cita solo un punto guadagnato nelle ultime tre sfide casalinghe del 2026.. Il tecnico menziona divergenze con lo Senior Advisor Ibrahimovic e il CEO Furlani.. Il contratto di Allegri prevede rinnovo automatico fino al 2027 con la Champions.. Luka Modric ha espresso stima verso il mister per il clima a Milanello.. Massimiliano Allegri ha delineato il perimetro di una sfida decisiva per il Milan, definendo l’incontro di domenica contro il Cagliari come il momento più importante per ogni componente della società. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri: sfida decisiva col Cagliari per blindare la Champions

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INCONTENIBILE MAX ALLEGRI, siparietto in CAGLIARI MILAN 0-1

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