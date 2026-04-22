Virtus Matera a Messina | sfida decisiva per blindare il primato
La Virtus Matera si prepara a sfidare la Basket School Messina mercoledì 26 aprile 2026 alle ore 18 nel PalaTracuzzi di Messina. La partita è considerata importante per mantenere il primo posto in classifica. La squadra arriva a questa sfida dopo aver disputato numerose partite nelle ultime settimane, con l’obiettivo di consolidare la posizione in campionato.
La Virtus Matera si prepara a un appuntamento cruciale per il proprio destino sportivo, affrontando la Basket School Messina nel PalaTracuzzi di Messina questo mercoledì 26 aprile 2026 alle ore 18. La sfida, che chiude il girone della serie B Interregionale, vede i biancoazzurri lottare per mantenere la vetta della classifica e consolidare il vantaggio accumulato durante tutta la stagione. L’equilibrio serrato in cima alla classifica. Il traguardo della regular season si presenta estremamente complesso, con una lotta per il primato che coinvolge diverse realtà di alto livello. Attualmente, la Virtus Matera condivide la posizione di guida con la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, entrambe ferme a quota 40 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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