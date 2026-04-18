In un incontro a Milanello, il presidente e l’allenatore si sono confrontati durante un pranzo ufficiale. La società ha deciso di rafforzare il rapporto con il tecnico, cercando di garantirgli stabilità in vista delle prossime partite. Dopo la recente sconfitta contro il Como, il club si sta concentrando su strategie per mantenere la posizione in classifica e tentare di qualificarsi in Champions League.

Di nuovo seduti uno di fronte all’altro, un tavolo a menù Milan: Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani, allenatore e amministratore delegato del club, insieme a Milanello e senza che il pranzo sia risultato indigesto. L’appetito è arrivato dopo l’allenamento di ieri mattina, che Max ha condotto all’antivigilia della trasferta a Verona, e che Furlani ha osservato a bordo campo. Con lui anche il ds Tare: il momento è decisivo e si riunisce l’unità anticrisi. Basterà una vittoria al Bentegodi, stadio prossimo ad abbandonare la Serie A, per spegnere di nuovo ogni spia d’allarme e riprendere serenamente a progettare il nuovo corso. Qui si torna al pranzo di ieri al centro sportivo rossonero: ce ne sono stati altri in passato e la società confida di dover apparecchiare tante altre volte anche in futuro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Patto per il Diavolo: Furlani e Allegri, pranzo a Milanello per blindare la Champions

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