Allegri risponde a Marotta | Le sue parole devono essere uno stimolo per tutto il Milan

Notizia in breve

Allegri, allenatore del Milan, ha commentato le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’Inter durante una conferenza stampa. Il tecnico rossonero ha detto che le parole di Marotta devono fungere da stimolo per tutto il club. Non sono state fornite altre dettagli sulle dichiarazioni del dirigente nerazzurro o sulle risposte di Allegri. La risposta arriva in un momento di tensione tra le due squadre, ma non sono stati annunciati ulteriori interventi ufficiali.