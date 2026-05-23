Allegri risponde a Marotta | Le sue parole devono essere uno stimolo per tutto il Milan
Allegri, allenatore del Milan, ha commentato le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’Inter durante una conferenza stampa. Il tecnico rossonero ha detto che le parole di Marotta devono fungere da stimolo per tutto il club. Non sono state fornite altre dettagli sulle dichiarazioni del dirigente nerazzurro o sulle risposte di Allegri. La risposta arriva in un momento di tensione tra le due squadre, ma non sono stati annunciati ulteriori interventi ufficiali.
di Alberto Petrosilli Allegri, tecnico del Milan, ha risposto alle parole del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta: le dichiarazioni del livornese in conferenza stampa. Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa l’ultima gara di campionato, quella di domani sera a San Siro alle 20:45 contro il Cagliari. Questa la risposta a Marotta del livornese: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE DI MAROTTA COME STIMOLO – « Il lato romantico non lo faccio cadere. Le parole del presidente Marotta, a cui faccio i complimenti per la stagione, devono essere da stimolo per tutto il Milan. Il Milan è a un passo dalla seconda stella. 🔗 Leggi su Internews24.com
ci mette la faccia su quanto accaduto sabato sera in
Sullo stesso argomento
Allegri molla lo Scudetto? Le sue parole dopo Lazio Milan: «Bisogna essere realisti. Il nostro obiettivo è questo…»di Redazione Inter News 24Allegri, intervenuto ai microfoni di Dazn, parla così dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio: ecco le sue parole Dopo...
Sassuolo, Grosso: “Ringrazio Allegri per le sue parole. Vi spiego come abbiamo battuto il Milan”Nella 36ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, i rossoneri sono stati sconfitti dal Sassuolo.
Allegri: Inter? Complimenti per i 2 titoli. Milan ad un passo dalle due stelle per cui Marotta sia... x.com
Milan, Allegri risponde a Marotta e va a ruota libera su Galliani e Leao. La rivelazione sul suo futuroIl tecnico rossonero Allegri fiducioso sulla decisiva partita contro il Cagliari nonostante la media disastrosa del 2026: serve vincere per essere sicuri della Champions ... sport.virgilio.it
MAROTTA GLI UNICI CON 2 STELLE, SVOLTA MILAN (?) GORETZKA-ALLEGRI VIA FURLANI e MODRIC NELLO STAFF, NAPOLI TENTA MAX MA SALE ITALIANO, SARRI A BERGAMO. Venerdì 22 maggio 2026 #rassegnastampa #edicola #giornali #sport facebook
Cassano: ‘Allegri destroyed Milan’ reddit