Allegri risponde a Marotta | Le sue parole devono essere uno stimolo per tutto il Milan

Da internews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Allegri, allenatore del Milan, ha commentato le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’Inter durante una conferenza stampa. Il tecnico rossonero ha detto che le parole di Marotta devono fungere da stimolo per tutto il club. Non sono state fornite altre dettagli sulle dichiarazioni del dirigente nerazzurro o sulle risposte di Allegri. La risposta arriva in un momento di tensione tra le due squadre, ma non sono stati annunciati ulteriori interventi ufficiali.

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di Alberto Petrosilli Allegri, tecnico del Milan, ha risposto alle parole del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta: le dichiarazioni del livornese in conferenza stampa. Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa l’ultima gara di campionato, quella di domani sera a San Siro alle 20:45 contro il Cagliari. Questa la risposta a Marotta del livornese: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE DI MAROTTA COME STIMOLO – « Il lato romantico non lo faccio cadere. Le parole del presidente Marotta, a cui faccio i complimenti per la stagione, devono essere da stimolo per tutto il Milan. Il Milan è a un passo dalla seconda stella. 🔗 Leggi su Internews24.com

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