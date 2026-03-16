Allegri molla lo Scudetto? Le sue parole dopo Lazio Milan | Bisogna essere realisti Il nostro obiettivo è questo…

Dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio, l'allenatore ha dichiarato ai microfoni di Dazn che bisogna essere realistici e che l'obiettivo della squadra è questo. Ha commentato la partita e le possibilità di vincere lo Scudetto, sottolineando la necessità di mantenere i piedi per terra. Le sue parole sono state pronunciate nel dopo gara, in una fase di analisi della situazione attuale.

Inter News 24 Allegri, intervenuto ai microfoni di Dazn, parla così dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio: ecco le sue parole. Dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare il momento complicato del suo Milan. L’allenatore livornese ha riconosciuto i meriti degli avversari, sottolineando le lacune mostrate dai suoi uomini soprattutto nella prima frazione di gioco: « Sapevamo delle difficoltà della partita, la Lazio giocava davanti ai suoi tifosi e per loro era tanto importante. Soprattutto nel primo tempo, hanno fatto una partita importante. Bastava essere più ordinati nel primo tempo, ma soprattutto abbiamo sbagliato tanto tecnicamente ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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