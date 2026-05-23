Nel pomeriggio è andata in scena la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Milan-Cagliari. Il tecnico rossonero ha fornito diversi spunti interessanti, alla vigilia di una partita fondamentale per la qualificazione in Champions League. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per essere certi di tornare nell'Europa che conta. In caso di sconfitta o pareggio, invece, il Diavolo dovrà dipendere dai risultati di Roma, Juventus e Como, a loro volta impegnati contro Verona, Cremonese e Torino. Una partita da dentro o fuori, che oltre al quarto posto potrebbe decidere anche il futuro dello stesso Allegri. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il rendimento del Milan nel girone di ritorno ha rimesso in discussione il futuro di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri per sbaglio svela tutto sul futuro. Milan-Cagliari, la partita più importante

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ALLEGRI PER SBAGLIO SVELA TUTTO SUL FUTURO! MILAN-CAGLIARI, LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE

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