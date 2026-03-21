L'allenatore del Milan commenta prima della sfida contro il Torino, sottolineando che si tratta di una partita importante perché la classifica si è compatta. Durante l'intervista a 'DAZN', Allegri analizza la situazione della squadra e l'importanza di ottenere un risultato positivo in vista dei prossimi impegni. La partita si gioca nel contesto di una stagione caratterizzata da sfide decisive per il campionato.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre partita della sfida tra Milan e Torino valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano. Sul futuro di Modric: “Intanto ho la fortuna di allenarlo tutti i giorni, è un bene per il calcio. Giocatori così sarà difficile ritrovarli”. Che peso specifico ha questa partita? “È una partita importante, veniamo da una sconfitta dopo aver vinto il derby. La classifica si è accorciata dal basso verso l’alto. Troviamo un Torino che sta facendo molto bene, difensivamente concede poco, sono bravi sulle seconde palle e sulle ripartenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri prima del Torino: “Partita importante, la classifica si è accorciata”

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così #Bartesaghi nel pre-partita di #MilanTorino "Con Fullkrug davanti avrò sicuramente più possibilità di mettere palloni in mezzo, ma comunque davanti hanno tutti qualità" "Abbiamo sistemato qualcosa che è andata male con la Lazio. Pensiamo a noi ste facebook

Formazione ufficiale #Milan Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. #MilanTorino x.com