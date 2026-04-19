Dopo la partita tra Verona e Milan, l’allenatore ha commentato l’importanza della vittoria, sottolineando che l’obiettivo principale è qualificarsi per la Champions League. Nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn, ha anche parlato del suo futuro e delle prossime sfide della squadra. La gara si è conclusa con un risultato che potrebbe influenzare la corsa europea dei rossoneri.

di Francesco Spagnolo Allegri ai microfoni di Dazn ha parlato subito dopo Verona Milan soffermandosi anche sul suo futuro. Ecco cosa ha detto il tecnico. Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Verona Milan, Massimiliano Allegri ha parlato della prestazione dei rossoneri e anche del suo futuro. L’IMPORTANZA DEL RISULTATO – « Innanzitutto la partita di oggi era complicata: venivamo da due sconfitte. Quando arrivi a sei dalla fine i punti diventano importanti: l’obiettivo è là e c’è paura di non raggiungerlo. È normale che ci sia molta più pressione. Giocare qua a Verona è sempre complicato, indipendentemente dal fatto che il Verona ha fatto solo 18 punti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri dopo Verona Milan: «Vittoria importante. Il nostro obiettivo è andare in Champions». Poi l’annuncio sul suo futuro

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