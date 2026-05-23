Allegri In casa ritmo 2026 tragico ma obiettivo Champions è più vicino

Da ilgiornaleditalia.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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MILANO - "Il ritmo del 2026 è tragico, in casa nelle ultime tre partite abbiamo fatto solo un punto. Domani è l'ultima gara della stagione, l'obiettivo è più vicino e bisognerà prenderlo, altrimenti domani non sarà una bella serata". Così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida del 'Meazza' contro il Cagliari, decisiva per i rossoneri per accedere alla prossima Champions League. "Affronteremo il Cagliari con rispetto, Pisacane ha portato la squadra ad una salvezza anticipata ma dovremo fare una partita seria per entrare in Champions - ha aggiunto il mister rossonero nell'ultima conferenza stampa della stagione - Il mio futuro? Credo sia domani, è la partita più importante della stagione per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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