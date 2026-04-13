L'Inter ha ottenuto una vittoria che la avvicina alla qualificazione alla prossima Champions League. Dopo la partita, uno dei giocatori ha espresso soddisfazione per il risultato, paragonandosi ai colleghi che condividono lo stesso obiettivo. Nel corso delle dichiarazioni, il giocatore ha anche fatto riferimento a commenti rivolti a due allenatori, senza specificare i dettagli, ma lasciando intendere un confronto diretto o una battuta tra le parti.

“Faccio come i miei colleghi, posso dire di essere contento di essermi avvicinato a un posto nella prossima Champions”. L’Inter batte il Como, vola a +9 sul Napoli a 6 giornate dalla fine, si avvicina notevolmente lo scudetto e Cristian Chivu inizia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Una vittoria pesantissima quella di Thuram e compagni per 3-4, al termine di un weekend perfetto per la società nerazzurra, che ha approfittato della sconfitta del Milan contro l’Udinese prima e del pareggio del Napoli a Parma poi per avvicinarsi in maniera decisa al 21esimo scudetto dopo la delusione dello scorso anno. “Non era semplice, lo sapevamo. Affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e nel primo tempo lo ha fatto vedere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Felice di essere vicino all’obiettivo Champions”: l’Inter vince e si “avvicina” lo scudetto, Chivu pizzica Allegri e Conte

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