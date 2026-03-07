Allegri Derby speciale ma l' obiettivo resta tornare in Champions

Massimiliano Allegri ha dichiarato che il derby di domani sarà speciale, ma il suo obiettivo principale rimane riportare il team in Champions League. Ha sottolineato che i tre punti di domani valgono come quelli di domenica prossima e ha confermato di essere felice al Milan. Il tecnico ha evitato di parlare del suo futuro, mantenendo l’attenzione sulla stagione in corso.

"I tre punti valgono domani come domenica prossima. Il mio futuro? Sono felice al Milan" MILANO - Massimiliano Allegri non si lascia tirare per la giacchetta: il focus resta sempre quello, tornare a giocare in Champions. Il derby con l'Inter potrebbe riaprire il discorso scudetto ma il tecnico, pur ammettendo che "nel calcio non si sa mai, vediamo intanto come finisce domani", non perde di vista quello per cui è stato chiamato. "L'unica cosa che bisogna fare è giocare questa partita, viverla e poi vediamo come finirà, vedremo se saremo rimasti a -10, se saremo a -7 o a -13. Momentaneamente i 57 punti non sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo di tornare a giocare la Champions, dietro stanno facendo punti e abbiamo davanti un calendario difficile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

