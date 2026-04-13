Malagò chiama Allegri in Nazionale | ecco cosa sta succedendo intorno all’allenatore del Milan

Il nome di Massimiliano Allegri torna al centro delle cronache sportive dopo le recenti tensioni tra l’allenatore e il club di appartenenza. Il presidente della federazione calcistica ha chiamato Allegri per discutere di un possibile coinvolgimento con la nazionale. La situazione si inserisce in un momento di risultati deludenti per il tecnico, che si trova a dover affrontare anche problemi interni alla squadra. La vicenda sta suscitando molte discussioni nel mondo del calcio italiano.

Il futuro di Massimiliano Allegri torna in bilico. Dopo una sola stagione dal ritorno sulla panchina del Milan, il tecnico livornese potrebbe salutare nuovamente. A pesare sono il crollo dei risultati (ultima la pesante sconfitta interna contro l’Udinese) e una corsa Champions che si è riaperta quando ormai sembrava blindata, con appena cinque punti di margine sul Como quinto. Secondo quanto riportato da 'Sportitalia', i dubbi sarebbero reciproci: in società “cambierebbero volentieri” guida tecnica, mentre lo stesso Allegri pretende chiarezza e programmazione per restare. Nel mirino finiscono anche le scelte di mercato, tra mancati innesti chiave e acquisti che non hanno inciso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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