Allegri | 2026 tragico ma l’obiettivo è là e dobbiamo fare in modo di prenderlo Il futuro? Dico questo

L’allenatore ha dichiarato che il 2026 sarà un anno difficile, ma l’obiettivo rimane quello di raggiungerlo. Ha aggiunto che bisogna impegnarsi per ottenere il risultato desiderato, senza entrare nei dettagli delle strategie. Non sono state fornite altre indicazioni sui piani futuri o sulle sfide da affrontare. La dichiarazione si concentra sulla determinazione a conseguire l’obiettivo prefissato per il 2026.

Il Galatasaray piomba su Thuram: pronta maxi offerta per la Juventus. I dettagli Bernardo Silva, la pista Juve sembra sempre più difficile: il portoghese ha preso una decisione. I dettagli Calciomercato Juventus, si complicano le cessioni? Trovare una destinazione a questi quattro giocatori non è semplice Juventus, idea Ostigard per la difesa: il centrale del Genoa può essere il nome giusto per i bianconeri. Ecco il motivo Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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