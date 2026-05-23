Allegri | 2026 tragico ma l’obiettivo è là e dobbiamo fare in modo di prenderlo Il futuro? Dico questo

Da juventusnews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’allenatore ha dichiarato che il 2026 sarà un anno difficile, ma l’obiettivo rimane quello di raggiungerlo. Ha aggiunto che bisogna impegnarsi per ottenere il risultato desiderato, senza entrare nei dettagli delle strategie. Non sono state fornite altre indicazioni sui piani futuri o sulle sfide da affrontare. La dichiarazione si concentra sulla determinazione a conseguire l’obiettivo prefissato per il 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Galatasaray piomba su Thuram: pronta maxi offerta per la Juventus. I dettagli Bernardo Silva, la pista Juve sembra sempre più difficile: il portoghese ha preso una decisione. I dettagli Calciomercato Juventus, si complicano le cessioni? Trovare una destinazione a questi quattro giocatori non è semplice Juventus, idea Ostigard per la difesa: il centrale del Genoa può essere il nome giusto per i bianconeri. Ecco il motivo Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

allegri 2026 tragico ma l8217obiettivo 232 l224 e dobbiamo fare in modo di prenderlo il futuro dico questo
© Juventusnews24.com - Allegri: «2026 tragico ma l’obiettivo è là e dobbiamo fare in modo di prenderlo. Il futuro? Dico questo»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

Italiano non ha dubbi: «Dobbiamo preservare l’ottavo posto, non sarà facile lottare per il settimo posto ma… Sul futuro dico questo»Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra...

Allegri "In casa ritmo 2026 tragico, ma obiettivo Champions è più vicino"MILANO - "Il ritmo del 2026 è tragico, in casa nelle ultime tre partite abbiamo fatto solo un punto.

allegri 2026 tragico maAllegri senza filtri: Il 2026 è stato tragico, ma tutto dipende dalla partita di domaniIn questo momento parlare del futuro non serve a niente. Ho un contratto col Milan, sono contento di essere qui e di rimanere. Ma il risultato di domani sposterà l'opinione: se andremo in Champions s ... corrieredellosport.it

allegri 2026 tragico maAllegri: 2026 tragico ma l’obiettivo è là e dobbiamo fare in modo di prenderlo. Il futuro? Dico questoAllegri: 2026 tragico ma l'obiettivo è là e dobbiamo fare in modo di prenderlo. Il futuro? Dico questo. Le parole del tecnico del Milan ... juventusnews24.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web