Italiano non ha dubbi | Dobbiamo preservare l’ottavo posto non sarà facile lottare per il settimo posto ma… Sul futuro dico questo

L’allenatore del Bologna ha dichiarato che l’obiettivo principale è mantenere l’ottavo posto in classifica. Ha aggiunto che conquistare il settimo sarà complicato, ma ha anche espresso un giudizio sul futuro. La squadra si prepara per la partita al Dall’Ara con l’intento di reagire alle due sconfitte consecutive contro Juventus e Roma. La sfida è considerata importante per la stagione del club.

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