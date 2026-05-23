Allegra Gucci lo sfogo | Chi ha ucciso ha incassato abbandonate da Cedu

Allegra Gucci ha commentato sui social, affermando che chi ha commesso un omicidio ha ricevuto un guadagno e che le vittime hanno subito perdite economiche. Ha evidenziato come alcune persone abbiano incassato denaro legato a un episodio violento, mentre chi ha perso un familiare ha subito danni finanziari. La frase si riferisce a una controversia legale e a decisioni giudiziarie, senza specificare dettagli o nomi coinvolti.

(Adnkronos) – "Chi ha ucciso ha incassato. Chi ha perso il padre ha pagato". Così sui social Allegra Gucci commenta la decisione della Cedu di respingere il ricorso fatto insieme alla sorella Alessandra contro le sentenze italiane che le obbligano a pagare un vitalizio alla madre Patrizia Reggiani, mandante dell'omicidio del padre. "La Cedu non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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