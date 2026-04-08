Il Tribunale civile di Thun ha dichiarato inammissibile l’azione legale promossa da alcuni membri della famiglia contro la madre, riguardante l’eredità Agnelli. In questo procedimento, i legali della donna hanno affermato che i fratelli dovranno pagare due milioni di euro. La disputa giudiziaria riguarda diritti sull’eredità e si inserisce in un contesto di tensioni tra i membri della famiglia. La decisione del tribunale rappresenta un ulteriore passaggio in questa lunga controversia.

Al centro della contesa c’è la successione di Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli e madre di Margherita Agnelli: una vicenda che si intreccia con il discusso accordo del 2004 firmato in Svizzera, con cui Margherita incassò un maxi-pacchetto da circa 1,3 miliardi di euro tra denaro, immobili e opere d’arte, rinunciando però a ulteriori pretese sul patrimonio del padre e sulle quote della cassaforte di famiglia. Successivamente, Margherita Agnelli non ha più ritenuto adeguato l'accordo e, per questo, dal 2007 è in causa con i figli. E adesso dalla Svizzera arriva una nuova decisione. Il Tribunale civile di Thun,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eredità Agnelli, un nuovo tassello nella guerra giudiziaria con la madre Margherita. I legali di lei: «Ora i fratelli Elkann dovranno pagare 2 milioni di euro»

I fratelli Elkann dovranno pagare un milione di euro in spese legali alla madre MargheritaJohn, Lapo e Ginevra Elkann dovranno pagare le spese processuali (circa 886mila euro) e rifondere le spese legali (circa 1 milione di euro) alla...

Eredità Agnelli, John Elkann "vede" la prescrizione ma rischia di perdere comunque oltre 183 milioni di euroLa richiesta di messa alla prova da parte di John Elkann nel procedimento giudiziario che riguarda la residenza della nonna, Marella Caracciolo, è...

Temi più discussi: Eredità Agnelli, tribunale svizzero dà torto agli Elkann; Eredità Agnelli, dalla Svizzera no agli Elkann; Eredità Agnelli, John Elkann perde in tribunale in Svizzera. Dovrà pagare 1 milione di euro di spese legali a Margherita; John Elkann compie 50 anni, la storia del presidente di Stellantis.

Eredità Agnelli, dalla Svizzera no agli ElkannIl tribunale elvetico non esaminerà il caso della residenza di Marella Caracciolo. I tre fratelli risarciranno la madre Margherita con circa un milione. I loro legali annunciano appello. La questione ... rainews.it

Eredità Agnelli, John Elkann condannato in tribunale: dovrà pagare 2 milioni a sua madre Margherita AgnelliIl tribunale svizzero di Thun, non si pronuncerà sulla questione della successione di Marella Caracciolo, madre di Margherita Agnelli e nonna di John, Ginevra e Lapo Elkann, sconfitti in questa partit ... ilcorrieredelgiorno.it

Una questione annosa e complicata, la cosiddetta eredità Agnelli, che contrappone gli Elkann alla madre Margherita. Un tribunale svizzero ha respinto le istanze dei figli. - facebook.com facebook

Eredità Agnelli, il Tribunale di Thun non esaminerà il caso della residenza svizzera di Marella Caracciolo. I legali di Margherita: «John Elkann dovrà pagare 2 milioni alla madre» x.com