Malen-Roma riscatto blindato | i retroscena dell’accordo da 27,5 milioni

Donyell Malen, arrivato a gennaio alla Roma, sembra destinato a restare in città. L’attaccante olandese si è integrato rapidamente nella squadra, trovando spazio nel modulo di gioco di Gian Piero Gasperini. Recentemente, si è concluso un accordo da circa 27,5 milioni di euro che ha coinvolto il suo riscatto. Questa trattativa ha visto un coinvolgimento diretto tra le parti, segnando una tappa importante per il futuro dell’attaccante.

Il destino di Donyell Malen sembra ormai indirizzato verso una permanenza stabile alla Roma. Arrivato nella capitale durante il mercato invernale, l’attaccante olandese si è imposto rapidamente, guadagnandosi un ruolo centrale nel sistema di gioco di Gian Piero Gasperini. Anche le notizie provenienti dall’Inghilterra confermano la trattativa tra il club giallorosso e l’ Aston Villa, che attualmente detiene ancora il cartellino del giocatore. Le cifre dell’operazione. Dal punto di vista economico, l’accordo tra i due club prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 25,5 milioni. In totale, quindi, l’operazione può arrivare a circa 27,5 milioni, cifra destinata a ridursi leggermente nel caso in cui scattino determinate condizioni.🔗 Leggi su Sololaroma.it Roma, riscatto Malen: pronti 25 milioni per il nuovo re dell’attaccoLa Roma scioglie le riserve e blinda il suo nuovo idolo: Donyell Malen sarà il pilastro dell’attacco giallorosso anche per la stagione 2026-2027. Leggi anche: Malen si prende la Roma: i retroscena del colpo invernale e il piano per il riscatto