Allegra Gucci ha criticato la Corte europea dei diritti dell'uomo dopo l'archiviazione di un procedimento legale legato alla morte del padre, avvenuta nel 1995. La figlia dell'imprenditore ha dichiarato che chi ha ucciso «incassa», mentre chi ha subito la perdita «paga». La sua posizione si riferisce a un accordo con la madre, che ha commentato con una frase provocatoria sulla giustizia e le responsabilità legate alla vicenda.

Non si tratterebbe di accordo segreto, né di pace fatta tra le due figlie di Maurizio Gucci e la loro madre Patrizia Reggiani, che nel 1995 diede mandato di assassinare il marito nonché nipote del fondatore della celebre maison di moda. Quel vitalizio da 3,9 milioni in favore della Reggiani pattuito anni fa nell'accordo di divorzio, e contro cui le sorelle Allegra e Alessandra hanno fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, è una "aberrazione delle sentenze italiane". Questo il commento durissimo sui social di Allegra Gucci, dopo che la Cedu ha archiviato la loro istanza ritenendo il caso già chiuso con la firma dell'accordo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Allegra Gucci e l'accordo con la madre: "Chi ha ucciso incassa, chi ha perso il padre paga"

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His Dream Honeymoon Turned Into A Deadly Rescue Mission (2011) Comedy, Action

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