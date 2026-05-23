Allegra Gucci ha affermato che chi ha ucciso ha ricevuto un pagamento, mentre chi ha perso il padre ha pagato. Ha inoltre dichiarato che dietro la cifra di 3,9 milioni di euro si nascondono vent'anni di procedimenti legali e vicende giudiziarie. La sua testimonianza si è concentrata sulla relazione tra il pagamento e le lunghe controversie legali legate all'affare. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui motivi specifici delle transazioni.

«Nessuno ha detto che dietro la cifra di 3,9 milioni di euro ci sono vent'anni di procedimenti, di udienze, di atti giudiziari, di spese legali in Italia e in Svizzera, di notti in cui due donne hanno dovuto fare i conti con il fatto che lo Stato le stava consegnando alla mercè di chi aveva ordinato la morte di loro padre. Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato». La decisione della Cedu e il vitalizio Lo scrive Allegra Gucci sui social sotto la foto di un commento apparso sulla rivista Diritto & Giustizia in merito alla decisione della Cedu che ha deciso di non procedere sull'istanza presentata da lei e dalla sorella Alessandra contro la condanna a rispettare l'accordo di divorzio dei genitori che prevede un vitalizio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Allegra Gucci: «Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato»

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