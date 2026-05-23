Allarme sul cellulare poi la corsa nel ristorante | titolare aggredito a calci e pugni

Un uomo incappucciato si aggira nel ristorante sul lungolago di Desenzano del Garda, dopo aver fatto vibrare il cellulare con un allarme nel cuore della notte. La sua presenza viene catturata da immagini in diretta, mentre rovista nel registratore di cassa. Poco dopo, il proprietario del locale viene aggredito con calci e pugni e si rifugia nel ristorante, inseguito dall’aggressore.

Il telefono che vibra nel cuore della notte, la notifica dell’allarme e quelle immagini in diretta che gelano il sangue: un uomo incappucciato che rovista nel registratore di cassa del suo ristorante sul lungolago di Desenzano del Garda. Da quel momento, per il titolare del locale, è iniziata una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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