Nella notte tra sabato e domenica a Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito con calci e pugni. L’aggressione ha provocato una caduta che ha portato alla morte dell’uomo, avvenuta successivamente a causa delle percosse e del trauma cranico. Le forze dell’ordine hanno fermato tre persone: due maggiorenni e un minorenne, ritenute responsabili dell’evento. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli della vicenda.

Massa, 12 aprile 2026 – Ci sono tre fermi per la morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, l’uomo aggredito a Massa nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile e deceduto in seguito a una serie di percosse e a una caduta in cui ha sbattuto la testa. Si tratta di due maggiorenni e un minorenne. Nella giornata di domenica un lungo interrogatorio in caserma, alla Compagnia dei carabinieri di Massa, che esegue le indagini coordinate dalla procura di Massa e da quella dei minori di Genova. I due fermati maggiorenni sono Eduard Alin Carutasu, 19 anni e Ionut Alexandru Miron, 23. A eseguire il fermo per il minorenne, la procura dei minori di Genova, territorialmente competente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre fermi per la morte dell’uomo aggredito a calci e pugni: sono due maggiorenni e un minorenne

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