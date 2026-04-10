Il questore Calvino alla festa della polizia | La mafia non è sconfitta si mimetizza dietro legalità ingannevole
Durante un evento pubblico dedicato alle forze di polizia, il questore ha dichiarato che, nonostante le numerose operazioni di polizia coordinate dall’autorità giudiziaria, la presenza della mafia nel territorio rimane attuale. Ha aggiunto che l’organizzazione criminale si mimetizza dietro una legalità apparente, infiltrandosi nell’economia e cercando di influenzare la pubblica amministrazione. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione, senza considerare la minaccia completamente eliminata.
"A fronte delle pur molteplici operazioni delle forze di polizia, coordinate dall’autorità giudiziaria, la mafia non è sconfitta, ma continua in modo strisciante ad essere presente nel tessuto sociale, infiltrandosi nell’economia, tentando la pubblica amministrazione, cercando di captare il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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