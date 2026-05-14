Il portiere brasiliano ha comunicato a Spalletti la sua disponibilità a trasferirsi alla Juventus. Tuttavia, il Liverpool mantiene le sue richieste economiche, che al momento rappresentano l’unico ostacolo alla definizione dell’affare. La trattativa tra le parti resta in evoluzione, con l’intenzione di raggiungere un accordo che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

di Luca Fiore Alisson Juventus, il brasiliano ha dato il suo assenso a Spalletti, ma le condizioni economiche dettate dal Liverpool restano il vero ostacolo. La Juventus continua a lavorare incessantemente per rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione sportiva. Tra i vari reparti sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera, spicca inevitabilmente il ruolo dell’estremo difensore. In queste ore, le indiscrezioni di mercato raccolte dal Corriere dello Sport si concentrano su un nome di assoluto e indiscusso prestigio internazionale: Alisson. Il portiere brasiliano, attualmente in forza al Liverpool, rappresenta una clamorosa e affascinante opportunità per blindare la porta con un profilo di immensa esperienza europea e carisma.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juventus, il portiere ha confermato la sua volontà a Spalletti ma per la fumata bianca la palla passa al Liverpool. Gli aggiornamenti

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