La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto dell’estremo difensore e sta valutando una cessione. La conferma della partenza del portiere si fa sempre più concreta, con i dirigenti pronti a trovare una nuova destinazione per il giocatore. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare a breve, mentre le trattative tra le parti sono in corso. Nessun dettaglio sulle eventuali offerte o sui tempi di uscita ancora trapelati.

di Francesco Spagnolo Di Gregorio Juventus, la conferma dell’estremo difensore è sempre più lontana. I bianconeri sono pronti a cedere il giocatore. Le ultime. Il calciomercato della Vecchia Signora sembra essere già entrato in una fase di fermento inaspettato, con scenari che potrebbero cambiare radicalmente il volto della difesa bianconera nella prossima stagione. Al centro delle indiscrezioni più calde c’è il futuro dell’attuale estremo difensore, con la possibilità concreta di un addio di Di Gregorio alla Juventus che inizia a farsi strada tra i corridoi della Continass a. Nonostante un rendimento che lo ha visto spesso protagonista, il destino del portiere milanese appare oggi lontano da Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio Juventus, la Vecchia Signora ha preso una decisione sul portiere: gli aggiornamenti sul futuro dell’estremo difensore

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Di Gregorio Juve, la dirigenza bianconera ha preso questa decisione sul portiere. Cosa filtra in vista del mercato estivodi Redazione JuventusNews24Di Gregorio Juve, la dirigenza ha preso questa decisione sull’estremo difensore ex Monza.

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Per me Di Gregorio il primo portiere di QUESTA Juventus, per qualità, lo può fare con la pipa in bocca. Specialmente se l’alternativa é Perin. Prendere gol in 13 occasioni al primo tiro in porta é soprattutto questione mentale. x.com