Aliquote Irpef in Puglia | lo schema degli aumenti mensili e la stangata del conguaglio a fine anno
A partire da giugno, le addizionali regionali Irpef in Puglia aumenteranno, portando a un incremento delle tasse mensili per i contribuenti. La misura serve a coprire il disavanzo nel settore sanitario. Alla fine dell'anno, ci sarà un conguaglio che potrebbe comportare una stangata sui redditi dei cittadini. La decisione è stata annunciata e contestata, generando discussioni sulla sua applicazione.
Ipotizzato, paventato, infine annunciato (e contestato). L'aumento delle addizionali regionali Irpef per colmare il disavanzo della sanità sarà da giugno una realtà con cui i pugliesi dovranno fare i conti. Una manovra fiscale che, come noto, lascia fuori solo i redditi fino ai 15mila euro annui. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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