Aliquote Irpef in Puglia | lo schema degli aumenti mensili e la stangata del conguaglio a fine anno

Notizia in breve

A partire da giugno, le addizionali regionali Irpef in Puglia aumenteranno, portando a un incremento delle tasse mensili per i contribuenti. La misura serve a coprire il disavanzo nel settore sanitario. Alla fine dell'anno, ci sarà un conguaglio che potrebbe comportare una stangata sui redditi dei cittadini. La decisione è stata annunciata e contestata, generando discussioni sulla sua applicazione.