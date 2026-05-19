L' aumento dell?Irpef il conguaglio e la batosta di fine anno in Puglia | sino a 1.200 euro in più

Da quotidianodipuglia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, i contribuenti si preparano a dover affrontare un incremento dell'Irpef che potrebbe comportare variazioni significative nel saldo finale delle tasse di fine anno. A seconda del reddito dichiarato, il conguaglio può variare da circa 25 euro fino a superare i 1200 euro di aumento. Questa differenza riguarda tutti coloro che hanno lavorato durante l'anno e riceveranno il saldo fiscale a fine periodo, con ripercussioni immediate sui bilanci personali.

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Si potrà oscillare da un conguaglio minimo di circa 25 euro ad una batosta da oltre 1200 euro, a seconda del proprio reddito. Dal mese prossimo si inizierà a vedere l'effetto in busta paga dell'aumento delle addizionali Irpef, un incremento necessario a coprire il disavanzo in sanità da 349 milioni registrato nel 2025. Ma è tra novembre e gennaio prossimi che i pugliesi con redditi superiori a 15mila euro dovranno fare i conti con uno stipendio (o pensione) molto più magro. Perchè è a fine anno che sarà trattenuto il conguaglio e saranno dolori: l'aumento dell'Irpef, infatti, è retroattivo, quindi riguarderà anche i mesi da gennaio a maggio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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