Nuova Irpef in Puglia | la tabella degli aumenti mensili e l' impatto del conguaglio a fine anno

A partire da giugno, in Puglia entrerà in vigore un aumento delle addizionali regionali Irpef, deciso per coprire il disavanzo nel settore sanitario. La misura comporterà un incremento delle tasse mensili per i cittadini, secondo le nuove tabelle pubblicate. L'adozione di questa modifica fiscale è stata annunciata e contestata, e si prevede che avrà effetti anche sul conguaglio finale a fine anno. La decisione riguarda tutti i contribuenti e sarà visibile nelle buste paga e nelle dichiarazioni annuali.

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