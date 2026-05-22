Nuova Irpef in Puglia | la tabella degli aumenti mensili e l' impatto del conguaglio a fine anno
A partire da giugno, in Puglia entrerà in vigore un aumento delle addizionali regionali Irpef, deciso per coprire il disavanzo nel settore sanitario. La misura comporterà un incremento delle tasse mensili per i cittadini, secondo le nuove tabelle pubblicate. L'adozione di questa modifica fiscale è stata annunciata e contestata, e si prevede che avrà effetti anche sul conguaglio finale a fine anno. La decisione riguarda tutti i contribuenti e sarà visibile nelle buste paga e nelle dichiarazioni annuali.
Ipotizzato, paventato, infine annunciato (e contestato). L'aumento delle addizionali regionali Irpef per colmare il disavanzo della sanità sarà da giugno una realtà con cui i pugliesi dovranno fare i conti. Una manovra fiscale che, come noto, lascia fuori solo i redditi fino ai 15mila euro annui. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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LA REGIONE PUGLIA HA DELIBERATO UN AUMENTO DELLA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF AL FINE DI COPRIRE UN DEFICIT DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE – x.com
Dario Iaia. . Non possono essere sempre i cittadini a pagare il prezzo di scelte sbagliate. Questa nuova stangata IRPEF con aumenti mensili rischia di colpire famiglie, lavoratori e pensionati già messi a dura prova dal caro vita. Servono soluzioni concrete, non facebook
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