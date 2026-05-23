Alice Campello ha lasciato la società di investimenti di Alvaro Morata. L'influencer ha dichiarato di stare bene. La sua uscita dalla società è stata comunicata senza tensioni. I rapporti tra le parti sono definiti ottimi. La decisione è stata annunciata pubblicamente. Non sono stati forniti dettagli sui motivi dell'addio. La comunicazione è avvenuta in modo diretto e senza conflitti ufficiali.

"Sto benissimo" commenta Alice Campello. L'influencer solo poco tempo fa è uscita dalla società centrale di investimenti di Alvaro Morata La storia traAlice Campello e Alvaro Moratasembra proprio essere arrivata al capolinea. Dopo mesi di crisi, tentativi di riconciliazione e indiscrezioni,l’influencer è uscita anche dalla principale società patrimoniale legata all’ex marito, segnando così una rottura anche professionale e non solo sentimentale. Nonostante ciò i due, che si astengono dal commentare, hanno sottolineato come alla base del loro rapporto continui a esserci sempre rispetto. In particolare Alice Campello ha scelto di parlare pubblicamente del rapporto con Morata durante i Premi Vanitatis Donna e Uomo dell’Anno a Madrid. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alice Campello esce dalla società di Alvaro Morata: “rapporti ottimi”

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Alice Campello dopo laddio a Morata: Sono tranquilla, sto bene

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