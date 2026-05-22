Alice Campello fuori dalle società di Alvaro Morata parla dei loro rapporti | Sono ottimi sto benissimo

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alice Campello ha dichiarato di essere in buoni rapporti con Alvaro Morata e di sentirsi bene. La loro relazione si è conclusa, e l'influencer non è più coinvolta nelle società legate all'ex marito. La separazione è stata definitiva e non ci sono state dichiarazioni pubbliche che indicassero il contrario. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle modalità della separazione. La situazione attuale vede entrambe le parti distanziate e senza coinvolgimenti lavorativi comuni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La storia tra Alice Campello e Alvaro Morata si è ormai conclusa, pare in via definitiva da quando l'influencer non fa più parte delle società che fanno capo all'ex marito. Pubblicamente, però, ribadisce la serenità del loro legame. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Alice Campello e Alvaro Morata DIVORZIATI: Hanno avviato le pratiche per il divorzio.

Video Alice Campello e Alvaro Morata DIVORZIATI: Hanno avviato le pratiche per il divorzio.

Sullo stesso argomento

Alice Campello parla di Alvaro Morata: “Ottimi rapporti”. Il gesto che chiarisce che per la coppia è finita davveroAlice Campello parla per la prima volta dei suoi rapporti con Alvaro Morata dopo il clamoroso naufragio del suo matrimonio.

Alvaro Morata e Alice Campello insieme per i figli, nessun ritorno di fiamma: “Rapporto distaccato”Alice Campello e Alvaro Morata sono stati avvistati insieme al parco a Milano, ma solamente per stare accanto ai loro figli.

alice campello alice campello fuori dalleAlice Campello fuori dalla società di Alvaro Morata parla dei loro rapporti: Sono ottimi, sto benissimoLa storia tra Alice Campello e Alvaro Morata si è ormai conclusa, pare in via definitiva da quando l'influencer non fa più parte delle società che fanno ... fanpage.it

alice campello alice campello fuori dalleFuori dalle aziende di Morata, Alice Campello replica cosìDopo mesi di silenzi e indiscrezioni, Alice Campello torna sotto i riflettori: la separazione da Morata cambia anche gli equilibri economici ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web