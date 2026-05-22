Alice Campello fuori dalle società di Alvaro Morata parla dei loro rapporti | Sono ottimi sto benissimo

Alice Campello ha dichiarato di essere in buoni rapporti con Alvaro Morata e di sentirsi bene. La loro relazione si è conclusa, e l'influencer non è più coinvolta nelle società legate all'ex marito. La separazione è stata definitiva e non ci sono state dichiarazioni pubbliche che indicassero il contrario. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle modalità della separazione. La situazione attuale vede entrambe le parti distanziate e senza coinvolgimenti lavorativi comuni.

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