Alessio Di Ponzio, che aveva vinto la categoria danza, non figura più tra i concorrenti di Amici 2026. Il titolo è stato assegnato a Lorenzo Salvetti, giovane cantante che aveva partecipato anche a X Factor. La finale si è conclusa con la sua vittoria e il premio in denaro. Non sono stati ancora annunciati i dettagli sui progetti futuri del vincitore.

Il vincitore del talent è stato Lorenzo Salvetti, giovane cantante che aveva partecipato anche a X Factor. Il secondo classificato è stato, invece, Alessio Di Ponzio, ballerino che ha quindi trionfato nella sua categoria. Il danzatore ha affrontato il programma per due anni consecutivi. Durante la prima partecipazione aveva, infatti, subito un infortunio che lo aveva costretto al ritiro. La produzione poi gli aveva dato la possibilità di tornare nell’edizione successiva, senza passare dai provini. Dopo la proclamazione, il ballerino si è lasciato andare a un ringraziamento sentito: “Vorrei ringraziare il mio prof per aver continuato a credere in me nonostante il lungo tempo, poi anche i fisioterapisti “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alessio Di Ponzio, il vincitore della categoria danza di Amici 2026: il montepremi e i progetti futuri

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Alessio Di Ponzio La Storia del Vincitore di Amici 25

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