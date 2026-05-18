Nella venticinquesima edizione del talent show, il circuito danza si è concluso con la vittoria di un giovane ballerino tarantino nato nel 2007. Durante la finale, ha superato due concorrenti in gara: uno di loro era un allievo di una nota insegnante del programma. Il ballerino ha ottenuto il primo posto dopo aver superato le sfide con i suoi avversari, dimostrando le proprie capacità e consolidando la sua presenza nel percorso della competizione.

La venticinquesima edizione di Amici ha il suo vincitore del circuito danza: è Alessio Di Ponzio, il ballerino tarantino classe 2007 che ha conquistato la finale superando prima Nicola Marchionni e poi Emiliano Fiasco, allievo di Alessandra Celentano. Acceduto all’ultimo televoto contro il cantante Lorenzo Salvetti poi vincitore assoluto dell’edizione Alessio si è fermato al secondo posto, portando comunque a casa la coppa della danza. “Sono molto felice di aver vinto questa coppa, è un onore per me”, ha dichiarato sul palco. Il giovane danzatore, seguito durante il percorso dal professore Emanuel Lo, ha ricevuto anche un riconoscimento professionale di grande valore: la The Royal Family Dance Crew gli ha offerto un mese di formazione in Nuova Zelanda e la possibilità di sostenere un’audizione. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Alessio Di Ponzio vince il circuito danza di Amici: la storia di un ritorno trionfale

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