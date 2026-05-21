Dopo la conclusione di Amici 25, Alessio Di Ponzio ha condiviso le sue intenzioni riguardo al montepremi vinto e i piani futuri nel mondo della musica. In un’intervista, ha spiegato come intende investire i soldi e se pensa di intraprendere la carriera come artista professionista. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulle decisioni prese dopo l’esperienza nel talent show, senza aggiungere giudizi o interpretazioni.

Alessio Di Ponzio, protagonista di Amici 25, torna a parlare dopo la finale e rivela come intende utilizzare il premio conquistato e quali sono i suoi obiettivi per il futuro. Dopo aver ottenuto il primo posto nella categoria ballo, il ballerino guarda avanti e si sbilancia anche sul presunto ritorno nel programma. Malore per un allievo dopo la finalissima Il percorso ad Amici 25. Nel corso di Amici 25, Alessio Di Ponzio si è distinto per il suo talento e per la costanza dimostrata durante tutta la competizione. Il suo percorso lo ha portato fino alla finale, dove ha raggiunto il miglior risultato nella categoria ballo. Le rivelazioni del papà di Lorenzo dopo la vittoria di Amici 25 Un risultato importante. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Alessio Di Ponzio svela come spenderà il montepremi e se diventerà professionista di Amici

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