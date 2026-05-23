Durante una festa domenicale, il locale Dance Piramidi a Boara Pisani è stato sorpreso a somministrare alcol ai minorenni. Le autorità hanno disposto la chiusura del locale per 30 giorni. La scoperta è avvenuta durante i controlli di routine, che hanno evidenziato la presenza di minori con bevande alcoliche in mano. La decisione di chiusura è stata comunicata alle autorità competenti.

BOARA PISANI (PADOVA) - Trenta giorni di chiusura per il Dance Piramidi di via Roma: il locale somministrava alcolici ai minorenni durante feste organizzate di solito la domenica pomeriggio con artisti rap e trap. Il provvedimento, firmato dal questore di Padova Marco Odorisio ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stato notificato giovedì pomeriggio dal personale della divisione polizia amministrativa e di sicurezza della questura. La sospensione colpisce sia la licenza di somministrazione di alimenti e bevande sia quella di musica e ballo. I controlli La decisione nasce a seguito di una serie... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alcol ai minorenni durante le feste trap, locale chiuso un mese

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ALCOL AI MINORI DI 18 ANNI: 30 GIORNI DI CHIUSURA PER IL DANCING PIRAMIDI | 22/05/2026

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